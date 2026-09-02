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Dérives de TikTok : le combat d'un père

Arnaud Ducoin, Edouard Lavollé

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Pénélope, ma fille, est belle, intelligente, entourée d'amour. Pourtant, à dix-huit ans, elle a choisi de mettre fin à ses jours. Après sa disparition, nous avons pris conscience de la puissance d'influence des réseaux sociaux, et découvert un univers insoupçonné. Derrière l'écran de son smartphone se déployait un monde parallèle où les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, ont exercé à côté de contenus anodins une influence délétère et morbide. On y trouve le meilleur et, pour peu que l'on soit un peu initié, le pire : des contenus qui banalisent la souffrance, détaillent l'automutilation ou le suicide, portés par des communautés qui amplifient la détresse au lieu de l'apaiser. Alternant le récit de la courte vie de Pénélope et de sa lente dérive avec des explications pour comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, Arnaud Ducoin nous invite à regarder en face une réalité qui peut concerner aujourd'hui tous les parents.

Par Arnaud Ducoin, Edouard Lavollé
Chez Artège

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Auteur

Arnaud Ducoin, Edouard Lavollé

Editeur

Artège

Genre

Faits de société

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Dérives de TikTok : le combat d'un père

Arnaud Ducoin, Edouard Lavollé

Paru le 02/09/2026

192 pages

Artège

16,90 €

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