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Ephéméride Ma prière du jour 2027 avec les saints et L'Evangile

Collectif, Karem Bustica

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Prions en Eglise vous accompagne en 2027 pour prier tous les jours de l'année : que vous soyez assidus ou débutants, pressés ou plus disponibles, cette éphéméride vous aidera à confier chaque jour au Seigneur une intention de prière soit en lien avec le saint du jour soit en lien avec l'Evangile du jour. Conçue par la rédaction de Prions en Eglise, cette éphéméride vous permettra de vous nourrir tous les jours de la Parole de Dieu. Voici un beau cadeau à offrir ou à s'offrir pour prier et méditer avec Prions en Eglise. LES POINTS FORTS : - Une proposition de prières inédites écrites pour tous les jours de l'année et pour toute la famille - Le lien quotidien avec la Parole de Dieu ou des saint(e)s qui ont marqué notre foi. - Conçue en France et imprimée en Espagne

Par Collectif, Karem Bustica
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Vie chrétienne

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Ephéméride Ma prière du jour 2027 avec les saints et L'Evangile

Collectif, Karem Bustica

Paru le 02/09/2026

Bayard Presse

16,90 €

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