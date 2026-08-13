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Le Droit constitutionnel

Denis Baranger

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A la recherche de l'ordre politique idéal Du jour où ni les dieux ni la nature ne furent plus consultés dans la mise en oeuvre de la vie collective, c'est à l'homme seul qu'il revint d'élaborer l'ordre politique jugé idéal. La Constitution est le fruit de cette élaboration, puisqu'elle permet à l'action politique d'avoir un espace où se déployer, mais elle en est également la condition, en tant qu'elle fixe les modalités de création du droit. Pour comprendre cette mission confiée au droit de donner forme au pouvoir politique, Denis Baranger revient sur les deux dimen-sions de l'Etat tel qu'il est spécifiquement mis en oeuvre dans et par le droit constitutionnel : la domination et la légitimité.

Par Denis Baranger
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Denis Baranger

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Le Droit constitutionnel

Denis Baranger

Paru le 13/08/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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