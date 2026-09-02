Bibbi joue au ballon

Aujourd'hui, Bibbi est gardé par sa grand-mère. Mais Bibbi aurait préféré rester avec sa maman... En colère, elle refuse les activités proposées par sa grand-mère. Peu à peu, pourtant, un jeu inattendu naît de cette frustration... Bibbi, une nouvelle héroïne craquante Bibbi est un parfait miroir des enfants de 2 ans : elle ressent intensément toutes sortes d'émotions (colère, frustration, joie...) en peu de temps. Une simplicité du texte et des illustrations qui permettent d'accompagner en douceur les lecteurs. Une première approche des émotions Aux côtés de Bibbi, le jeune lecteur apprend à reconnaître, comprendre et apaiser les émotions qu'il traverse. Une manière douce et rassurante de grandir et d'accepter les contraintes de la vie quotidienne.