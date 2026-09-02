Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Les filles de Norvège

Amanda Geard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maggie a grandi en Irlande, bercée par "La Clé de verre" , une histoire qu'on lui racontait chaque soir avant de dormir. Un conte nordique transmis par sa grand-mère qui, des décennies plus tôt, s'est mystérieusement enfuie du manoir familial une nuit d'orage. Aujourd'hui, alors que son grand-père vient de décéder, Maggie découvre une lettre jaunie par le temps. Un courrier venu de Norvège, envoyé par sa grand-mère pendant la Seconde guerre mondiale dans lequel elle évoque un bébé à recueillir. Intriguée, Maggie s'envole pour la Norvège. Elle va y découvrir le véritable destin de cette mystérieuse grand-mère dont la vie a été bouleversée par l'occupation nazie en 1940. Une tragique histoire de résistance et d'amour. Entre passions, secrets et trahisons, Maggie va enfin percer le mystère de la Clé de verre...

Par Amanda Geard
Chez City Editions

|

Auteur

Amanda Geard

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les filles de Norvège par Amanda Geard

Commenter ce livre

 

Les filles de Norvège

Amanda Geard

Paru le 16/09/2026

352 pages

City Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824624631
9782824624631
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.