Les filles de Norvège

Maggie a grandi en Irlande, bercée par "La Clé de verre" , une histoire qu'on lui racontait chaque soir avant de dormir. Un conte nordique transmis par sa grand-mère qui, des décennies plus tôt, s'est mystérieusement enfuie du manoir familial une nuit d'orage. Aujourd'hui, alors que son grand-père vient de décéder, Maggie découvre une lettre jaunie par le temps. Un courrier venu de Norvège, envoyé par sa grand-mère pendant la Seconde guerre mondiale dans lequel elle évoque un bébé à recueillir. Intriguée, Maggie s'envole pour la Norvège. Elle va y découvrir le véritable destin de cette mystérieuse grand-mère dont la vie a été bouleversée par l'occupation nazie en 1940. Une tragique histoire de résistance et d'amour. Entre passions, secrets et trahisons, Maggie va enfin percer le mystère de la Clé de verre...
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