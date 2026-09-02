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#Roman francophone

La promesse d'un espoir

S.E. Rutledge

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En arrivant devant les lourdes portes d'Auschwitz, Hodaya fait une promesse : elle veillera, coûte que coûte, sur Bayla sa petite soeur. Alors qu'elles sont séparées de leurs parents, les deux jeunes filles sont désormais terrorisées et seules au monde. Ce qui les attend dans ce camp est pire que ce qu'elles peuvent imaginer. Le froid, la violence, la faim et la mort omniprésente. Pour protéger sa soeur, Hodaya partage avec elle ses rations quotidiennes de soupe et de pain rassis mais, à force de se priver, elle se met en danger et sent qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Un jour pourtant, dans ce monde d'une infinie noirceur, un espoir inattendu lui redonne du courage : Alaric, un soldat allemand, donne un peu de nourriture à Hodaya. Mais peut-elle faire confiance à un Allemand ? Et à quel prix pourra-t-elle tenir sa promesse de garder sa petite soeur en vie ?

Par S.E. Rutledge
Chez City Editions

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Auteur

S.E. Rutledge

Editeur

City Editions

Genre

XXe siècle

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La promesse d'un espoir

S.E. Rutledge

Paru le 10/09/2026

304 pages

City Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9782824624501
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