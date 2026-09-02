La promesse d'un espoir

En arrivant devant les lourdes portes d'Auschwitz, Hodaya fait une promesse : elle veillera, coûte que coûte, sur Bayla sa petite soeur. Alors qu'elles sont séparées de leurs parents, les deux jeunes filles sont désormais terrorisées et seules au monde. Ce qui les attend dans ce camp est pire que ce qu'elles peuvent imaginer. Le froid, la violence, la faim et la mort omniprésente. Pour protéger sa soeur, Hodaya partage avec elle ses rations quotidiennes de soupe et de pain rassis mais, à force de se priver, elle se met en danger et sent qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Un jour pourtant, dans ce monde d'une infinie noirceur, un espoir inattendu lui redonne du courage : Alaric, un soldat allemand, donne un peu de nourriture à Hodaya. Mais peut-elle faire confiance à un Allemand ? Et à quel prix pourra-t-elle tenir sa promesse de garder sa petite soeur en vie ?