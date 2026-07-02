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#Roman francophone

Perversions discrètes

Adrien Carel

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Audrey, jeune femme sage et quelque peu coincée, accepte un job de VRP. Au cours d'une tournée, une aventure d'un soir lui fait découvrir qu'elle possède entre les cuisses une inépuisable réserve de jouissances. Laissez-moi vous dire qu'elle va vite se " décoincer " ! De rencontre en rencontre, elle explorera avec une curiosité dévorante toutes les possibilités du sport en chambre. Amours saphiques, triolisme, échangisme et jeux de soumission deviendront pour elle de simples bagatelles... Il faut être moderne, non ? Et jouir avec son temps...

Par Adrien Carel
Chez Media 1000

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Auteur

Adrien Carel

Editeur

Media 1000

Genre

Littérature X

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Perversions discrètes

Adrien Carel

Paru le 02/07/2026

128 pages

Media 1000

7,90 €

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