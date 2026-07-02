Perversions discrètes

Audrey, jeune femme sage et quelque peu coincée, accepte un job de VRP. Au cours d'une tournée, une aventure d'un soir lui fait découvrir qu'elle possède entre les cuisses une inépuisable réserve de jouissances. Laissez-moi vous dire qu'elle va vite se " décoincer " ! De rencontre en rencontre, elle explorera avec une curiosité dévorante toutes les possibilités du sport en chambre. Amours saphiques, triolisme, échangisme et jeux de soumission deviendront pour elle de simples bagatelles... Il faut être moderne, non ? Et jouir avec son temps...