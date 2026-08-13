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#Roman francophone

La couronne verte

Laura Kasischke

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Véritable rituel, les vacances de printemps marquent le passage à l'âge adulte pour les élèves de terminale aux Etats-Unis. Quittant pour la première fois le nid familial, ils partent une semaine entre amis dans un cadre exotique. Face à l'insistance de leur amie Terri, Anne et Michelle renoncent à la croisière dans les Caraïbes qu'elles avaient prévue et optent pour les plages mexicaines. En dépit des mises en garde maternelles, Anne et Michelle acceptent d'aller visiter les ruines de Chichén Itzâ en compagnie d'un inconnu. Cette expérience les entraînera bien au-delà de la simple découverte culturelle, pour leur plus grand malheur... Laura Kasischke, dévoilant avec son talent habituel les égarements et les inquiétudes des jeunes gens, construit un roman aussi troublant que profond.

Par Laura Kasischke
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Laura Kasischke

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La couronne verte

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 13/08/2026

240 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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Scannez le code barre 9782073151483
9782073151483
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