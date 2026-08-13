Jusqu'au dernier

Mat Joubert, inspecteur de police au Cap qui traverse une mauvaise passe depuis la mort de sa femme, est sommé de se reprendre en main par son nouveau supérieur, le colonel Bart de Wit. Une enquête brûlante lui offre une possibilité de rédemption : une série de meurtres commis avec une arme atypique, un pistolet utilisé par les Afrikaners un siècle plus tôt pendant la guerre des Boers. Joubert, épaulé par un enquêteur prometteur, Benny Griessel, se lance sur la piste de cet assassin, mais il se heurte vite à un problème de taille : aucun lien ne semble unir les différentes victimes...