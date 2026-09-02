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Rookie Hero Tome 1

Yukinobu Tatsu

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Shôta, un lycée hikikomori, reçoit un étonnant cadeau de la part de son grand frère, brillant scientifique des forces de police japonaise, un robot nommé Rokurô ! Quand un groupe de criminels en cavale prend les élèves de son école en otages, Rokurô pousse Shôta à affronter le monde extérieur et à devenir un justicier à ses côtés ! Lorsque le jeune garçon trouve enfin la motivation de se battre, tous les deux fusionnent pour devenir un Xenonine, un redoutable justicier mécanique ! Ensemble, parviendront-ils à devenir de véritables héros ? ! - Résumé provisoire -

Par Yukinobu Tatsu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Yukinobu Tatsu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Rookie Hero Tome 1

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 02/09/2026

216 pages

Kazé Editions

7,29 €

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