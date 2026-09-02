Rookie Hero T01

Shôta, un lycée hikikomori, reçoit un étonnant cadeau de la part de son grand frère, brillant scientifique des forces de police japonaise, un robot nommé Rokurô ! Quand un groupe de criminels en cavale prend les élèves de son école en otages, Rokurô pousse Shôta à affronter le monde extérieur et à devenir un justicier à ses côtés ! Lorsque le jeune garçon trouve enfin la motivation de se battre, tous les deux fusionnent pour devenir un Xenonine, un redoutable justicier mécanique ! Ensemble, parviendront-ils à devenir de véritables héros ? ! - Résumé provisoire -