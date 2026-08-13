La guerre par d'autres moyens

"Il avait voulu être heureux, il avait voulu profiter et jouir, aimer et être aimé, c'était son irréfragable liberté, je ne le jugeais pas pour ça, je comprenais qu'on eût envie de vivre avec intensité mais je me demandais si l'on pouvait être heureux sur le malheur de quelqu'un d'autre". Dan Lehman, président de la République déchu, vient de quitter l'Elysée. Le couple iconique qu'il formait avec l'actrice Hilda Müller n'est plus qu'une façade. Tandis que Lehman tente de revenir sur la scène médiatique, Hilda tient le rôle principal d'un film sélectionné au festival de Cannes. Dans cette comédie humaine où l'addiction répond à la difficulté de vivre, où la jeunesse et le capital social deviennent des armes de séduction se joue une guerre clandestine. Mais qui en sortira victorieux ?