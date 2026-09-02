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A Villainess for the Tyrant Tome 2

Najeon, Jagae

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Devenue impératrice contre son gré, Cécile découvre que le pouvoir n'offre aucun répit. Au coeur de l'Empire, complots politiques et forces mystérieuses s'entremêlent, menaçant un équilibre déjà fragile. Lorsqu'une ancienne relique fait son apparition, les événements prennent une tout autre ampleur et révèlent une vérité troublante : Cécile n'est pas la femme que tous imaginaient. Face au danger, elle devra puiser en elle une force insoupçonnée, quitte à bouleverser l'ordre naturel de l'histoire...

Par Najeon, Jagae
Chez Pika Edition

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Auteur

Najeon, Jagae

Editeur

Pika Edition

Genre

Sunjung (shojo)

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A Villainess for the Tyrant Tome 2

Najeon, Jagae trad. Gaïa Ji

Paru le 02/09/2026

288 pages

Pika Edition

14,95 €

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