L'astronomie pour les débutants

Un voyage fascinant à travers l'astronomie, du système solaire aux confins de l'Univers. De quoi sont faites les étoiles et comment s'embrasent-elles dans le ciel ? Qu'est-ce qui se cache dans un trou noir ? Existe-t-il des extraterrestres quelque part dans l'Univers ? Dans ce livre documentaire illustré, les enfants trouveront les réponses à ces questions extraordinaires et partiront à la découverte d'idées scientifiques fascinantes, de la gravité à la naissance de l'Univers, en passant par les mystères de l'espace et du temps. Ils pourront comprendre comment les scientifiques mènent leurs expériences, observent le ciel et tentent de résoudre les énigmes de l'Univers ! Les illustrations de style bande dessinée et les différents diagrammes permettent de présenter clairement les notions plus complexes, pour découvrir tout ce que les astronomes et les cosmologistes ont déjà compris, les grandes découvertes et les questions qui les font encore réfléchir. Dès 10 ans