Le 28 janvier 1945, en Alsace, Joseph Putz, tombe héroïquement au champ d'honneur. Né allemand, il choisit très jeune, la France comme patrie de coeur. En 1914, simple poilu, il découvre l'horreur des tranchées. Il s'y distingue, ce qui lui vaut d'être nommé officier au feu, en 1917. Après l'armistice, fonctionnaire territorial, il s'engage dans le combat syndical, fidèle à son idéal de justice sociale. Assistant impuissant à la montée du fascisme en 1936, il rejoint les brigades internationales pour défendre la jeune république espagnole. En Afrique du Nord, en 1940, Joseph Putz s'oppose à Vichy. Il contribue à la création du Corps franc d'Afrique et prend part à la libération de la Tunisie en 1943. Puis, rallié à la France Libre, il intègre la prestigieuse division Leclerc, la 2e DB. Sans formation militaire, il se révèle un chef tactique d'exception, intuitif et audacieux, adoré de ses soldats. A la tête du 3e bataillon du régiment de marche du Tchad, le lieutenant- colonel Putz, après avoir participé à la libération de Paris, puis de Strasbourg, meurt pour la France, quelques semaines avant la capitulation de l'Allemagne. De Gaulle le nommera Compagnon de la Libération. Cette biographie retrace le destin singulier d'un séducteur, attachant dans ses paradoxes, dont le parcours se superpose à cette terrible première moitié du XX siècle. Fidèle jusqu'au bout à ses valeurs, Joseph Putz nous invite à "accepter sans défaillance le dur devoir de la liberté" (Albert Camus).