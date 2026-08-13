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Construis tes Dieux Grecs avec des autocollants

Simon Tudhope, Studios Gong, Gong Studios

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Un livre d'autocollants avec 12 dieux et déesses grecs à compléter. De l'imprévisible Poséidon, au terrifiant Arès, en passant par la féroce Athéna et le grand Zeus lui même : les fans de mythologie grecque vont s'amuser à compléter 12 dieux et déesses grecs plus majestueux et impressionnants les uns que les autres grâce aux dix pages d'autocollants détachables . Ils pourront également découvrir à chaque page une courte description et des faits étonnants sur chaque dieu ou déesse. dès 5 ans

Par Simon Tudhope, Studios Gong, Gong Studios
Chez Usborne

|

Auteur

Simon Tudhope, Studios Gong, Gong Studios

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Construis tes Dieux Grecs avec des autocollants

Simon Tudhope, Studios Gong, Gong Studios

Paru le 13/08/2026

34 pages

Usborne

6,95 €

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Scannez le code barre 9781836065708
9781836065708
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