Construis tes Dieux Grecs avec des autocollants

Un livre d'autocollants avec 12 dieux et déesses grecs à compléter. De l'imprévisible Poséidon, au terrifiant Arès, en passant par la féroce Athéna et le grand Zeus lui même : les fans de mythologie grecque vont s'amuser à compléter 12 dieux et déesses grecs plus majestueux et impressionnants les uns que les autres grâce aux dix pages d'autocollants détachables . Ils pourront également découvrir à chaque page une courte description et des faits étonnants sur chaque dieu ou déesse. dès 5 ans