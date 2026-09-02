A thousand perfect lies

C'est le fils de l'ancien vice-président. Ainsi que mon pire ennemi. Il est glacial. Cruel. Et d'une beauté dévastatrice. Dès que nos regards se croisent sur le campus, je vois la haine qui brûle dans ses yeux. Tout le monde à l'académie Winfield me méprise, lui en premier. Peu importe ce que je fais, ou à quel point je m'applique à l'éviter, il ne me laisse jamais tranquille. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées ? Cette nuit où il m'a embrassée, et où je lui ai rendu son baiser... Il dirige les élèves de l'université d'une main de fer et s'attend à ce que je devienne l'une de ses fidèles, mais si je suis venue dans cette école, c'est pour apprendre ! Je ne vais pas le laisser me contrôler, même si je ne peux nier l'attirance qui grandit entre nous. Tous les élèves d'ici ont leurs secrets, moi y compris. Mais lui est prêt à tout pour m'empêcher de découvrir quelconque vérité...