Pucking wild

" Ne t'arrête jamais de te rapprocher de moi. Ne t'arrête jamais de dire que je suis à toi. S'il te plaît, ne t'arrête jamais. " Tout les oppose, et pourtant... Je m'appelle Tess Owens. Ma vie bascule lorsque mon mari, dont je suis séparée depuis trois ans, découvre des photos de moi dansant avec Ryan Langley, un attaquant des Rays de Jacksonville. Je demande alors officiellement le divorce et m'installe dans le bungalow du gardien de l'équipe. J'avais l'intention d'ignorer mon attirance pour Ryan, mais voilà qu'il emménage avec moi suite à une blessure au genou. Il a dix ans de moins que moi. Il est jeune, insouciant, et je ne veux pas devenir un fardeau pour lui, ni mettre en péril sa carrière prometteuse. Sans parler de la relation toxique que j'entretiens avec mon ex, qui refuse catégoriquement le divorce. Plus je passe de temps avec Ryan, plus mon désir grandit... Notre relation naissante survivra-t-elle au harcèlement et aux menaces de mon ex ? Arriverai-je à briser mes chaînes et enfin me libérer de mon passé ?