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Les secrets de Talleyrand

Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand

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On lui a prêté mille mots. Ce livre a choisi les siens. Dans ce recueil de citations authentiques, Talleyrand apparaît dans toute sa vérité : homme de style, homme d'influence, homme de pouvoir. Il parle d'amour, des femmes, de politique, de la France, de la Révolution, de Napoléon, de diplomatie avec une intelligence, une élégance et une cruauté polie qui n'appartiennent qu'à lui. Un voyage dans l'esprit d'un personnage légendaire. Edition établie par le Centre Talleyrand Préface de Jean-Charles Brisard, président du Centre Talleyrand

Par Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand
Chez Mille et une Nuits

|

Auteur

Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Les secrets de Talleyrand

Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand

Paru le 02/09/2026

104 pages

Mille et une Nuits

5,00 €

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Scannez le code barre 9782755509472
9782755509472
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