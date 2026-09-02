Les secrets de Talleyrand

On lui a prêté mille mots. Ce livre a choisi les siens. Dans ce recueil de citations authentiques, Talleyrand apparaît dans toute sa vérité : homme de style, homme d'influence, homme de pouvoir. Il parle d'amour, des femmes, de politique, de la France, de la Révolution, de Napoléon, de diplomatie avec une intelligence, une élégance et une cruauté polie qui n'appartiennent qu'à lui. Un voyage dans l'esprit d'un personnage légendaire. Edition établie par le Centre Talleyrand Préface de Jean-Charles Brisard, président du Centre Talleyrand