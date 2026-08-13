Les sirènes

Un livre de peinture magique pour donner des couleurs à de jolies sirènes et leurs amis... comme par magie ! Un livre rempli de sirènes qui chantent au clair de lune, explorent un palais sous-marin, plongent à la recherche de perles et bien plus encore : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations simples en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations simples en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection Ma première peinture magique ainsi que la collection La peinture magique pour les enfants dès 5 ans dès 3 ans