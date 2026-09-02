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Mots de passe

Laurent Nunez

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En anglais, eye-servant désigne celui qui n'est zélé que lorsqu'on l'observe. En néerlandais, kutzwager nomme le lien étrange entre deux inconnus qui ont aimé la même personne. En islandais, gluggaveður dit le plaisir de regarder l'orage, ou n'importe quel désastre, depuis un lieu où l'on ne risque rien. Le français ne sait pas dire ces choses. Et ce qu'une langue ne sait pas dire, comment pourrait-on le vivre tout à fait ? C'est pour combler de tels silences que Laurent Nunez braque ici les autres langues. De l'Irlande à l'Indonésie, de l'Islande au Liban, il se permet de dérober treize termes intraduisibles, treize mots de passe qui déverrouillent ce qui sommeille en nous. Méditation vagabonde et malicieuse, ce livre croise Platon et Tinder, Duras et Harry Potter, Usain Bolt et Orson Welles, Baudelaire et la réalité virtuelle. Mots de passe est une invitation au voyage et participe à la contrebande d'un trésor retrouvé : celui des mots venus d'ailleurs.

Par Laurent Nunez
Chez Rivages

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Auteur

Laurent Nunez

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

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Mots de passe

Laurent Nunez

Paru le 02/09/2026

192 pages

Rivages

16,00 €

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