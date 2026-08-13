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Poétiques des voix francophones

Mahaut Rabaté

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Tahar Ben Jelloun, Assia Djebar, Abdelwahab Meddeb et Boualem Sansal : quatre écrivains originaires du Maghreb, aux oeuvres on ne peut plus dissemblables tant dans leur tonalité que dans leurs thèmes. Ben Jelloun alterne entre une vision réaliste de la société et une réflexion utilisant les ressources de l'imaginaire, du merveilleux et de l'exotisme. Djebar met en scène, notamment, la parole des femmes, les conditions de leur libération et les difficultés inhérentes au patriarcat et au colonialisme. Chez Meddeb, l'érudition culturelle et la fécondité du savoir s'imposent dans une réflexion sur la place du sujet dans le monde. Enfin, Sansal met sa verve satirique au service d'une critique féroce de la société et du pouvoir en place. Qu'est-ce qui rassemble ces écrivains francophones alors ? L'idée du livre est de montrer que c'est leur commune préoccupation pour la voix comme principe du récit et de l'écriture : non seulement la voix comme un thème ou un motif récurrent mais, plus substantiellement encore, comme une question littéraire aux enjeux multiples, artistiques, éthiques, sociaux et politiques qui sont ici explorés.

Par Mahaut Rabaté
Chez PU Rennes

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Auteur

Mahaut Rabaté

Editeur

PU Rennes

Genre

Littérature comparée

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Poétiques des voix francophones

Mahaut Rabaté

Paru le 13/08/2026

PU Rennes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791041306657
9791041306657
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