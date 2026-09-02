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Fiscalité 2.0

Frédéric Douet

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La fiscalité du numérique concerne à la fois les particuliers et les entreprises. Sous l'angle de la fiscalité des particuliers, il convient de déterminer le régime fiscal - tant au regard de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la TVA - des opérations effectuées par le biais des plateformes en ligne (ventes, transports, échanges de biens et de services). Les profits sont-ils imposables et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ? Quelles sont les obligations déclaratives des acteurs ? Par ailleurs, les monnaies électroniques posent des questions en matière d'impôt sur le revenu, d'ISF et de droits de mutation à titre gratuit. Sous l'angle de la fiscalité des entreprises, il existe des spécificités à l'égard des entreprises du numérique et des questions se posent en matière de TVA tant interne, qu'intracommunautaire et internationale.

Par Frédéric Douet
Chez LexisNexis

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Auteur

Frédéric Douet

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit fiscal

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Fiscalité 2.0

Frédéric Douet

Paru le 13/01/2027

400 pages

LexisNexis

48,00 €

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