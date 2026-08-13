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Le livre qui rend invisible

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

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Une histoire interactive où le lecteur devient invisible pour explorer l'école, enquêter, s'amuser et résoudre une affaire un peu bizarre ! Mademoiselle Lilie, la maîtresse la plus gentille du monde, a mystérieusement disparu. Personne ne sait où elle est passée et, depuis ce matin, une drôle d'ambiance règne dans l'école... Heureusement, tu tiens entre tes mains le livre qui rend invisible ! Grâce à lui, tu peux te faufiler partout sans être vu. De la salle de classe bien agitée à la cuisine sens dessus-dessous, en passant par la bibliothèque en pagaille, à toi de repérer tous les indices pour retrouver ta maîtresse, et faire quelques farces invisibles au passage. Page après page, le livre t'invite à agir, à imaginer et à enquêter pour découvrir ce qui est arrivé à Mademoiselle Lilie - ; et déjouer les plans d'une vilaine sorcière qui sème le désordre dans l'école !

Par Orianne Lallemand, Loïc Méhée
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le livre qui rend invisible

Orianne Lallemand, Loïc Méhée

Paru le 13/08/2026

32 pages

Editions Auzou

12,95 €

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Scannez le code barre 9791039573047
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