Sanda Tome 9

Le Père Noël revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! M me Hyodo a été blessée en pleine sortie scolaire en essayant de protéger Sanda lors d'une attaque de l'unité spéciale des Chemises rouges. Le jeune homme et ses amis se réfugient dans la grande nécropole du Japon, où ils font la rencontre d'un mystérieux individu qui se trouve être... le descendant de Jack-o'-lantern ! Mais s'agit-il vraiment d'un allié ? Armé d'une redoutable lampe torche qui lui permet de distinguer l'intérieur du corps de ses ennemis pour mieux endommager leurs organes ou leur briser les os, l'énigmatique personnage s'en prend tout à coup au père Noël ! Santa Claus saura-t-il faire face à ce nouvel adversaire ? Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça, l'esprit de Noël ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !