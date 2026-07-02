Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La lumière, ce mince ruisseau

Cristan Liviu Burada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La lumière, ce mince ruisseau explore les territoires fragiles de la mémoire, du silence et de la disparition. Dans une écriture sobre et lumineuse, les poèmes avancent au plus près de ce qui échappe : les traces de l'enfance, la maison, le corps, la figure maternelle, le temps qui passe. La lumière qui traverse ce recueil reste discrète, parfois vacillante, mais toujours présente. Elle n'efface ni l'ombre ni la douleur ? ; elle accompagne les fragments de vie, les souvenirs et les questions laissées ouvertes. Le poème devient alors un lieu d'écoute, d'attention et de veille. Face à la dispersion, à la perte et à l'oubli, ce livre propose une forme de résistance silencieuse : une fidélité à l'humain, à la fragilité du sens et à l'espérance qui subsiste entre l'ombre et la lumière.

Par Cristan Liviu Burada
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Cristan Liviu Burada

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La lumière, ce mince ruisseau par Cristan Liviu Burada

Commenter ce livre

 

La lumière, ce mince ruisseau

Cristan Liviu Burada trad. Diana Danisor

Paru le 02/07/2026

104 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336631202
9782336631202
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.