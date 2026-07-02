La lumière, ce mince ruisseau explore les territoires fragiles de la mémoire, du silence et de la disparition. Dans une écriture sobre et lumineuse, les poèmes avancent au plus près de ce qui échappe : les traces de l'enfance, la maison, le corps, la figure maternelle, le temps qui passe. La lumière qui traverse ce recueil reste discrète, parfois vacillante, mais toujours présente. Elle n'efface ni l'ombre ni la douleur ? ; elle accompagne les fragments de vie, les souvenirs et les questions laissées ouvertes. Le poème devient alors un lieu d'écoute, d'attention et de veille. Face à la dispersion, à la perte et à l'oubli, ce livre propose une forme de résistance silencieuse : une fidélité à l'humain, à la fragilité du sens et à l'espérance qui subsiste entre l'ombre et la lumière.