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#Essais

Le sacre de la vertu

Nicaise Médé, Pierrot Sègo

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On l'aura compris, après dix ans de collaboration, de réformes et de rationalisation, le sta ? pensant du ministère en charge de l'économie et des finances a choisi l'heure de la petite sépara-tion pour délivrer un témoignage sur les acquis d'une période qui se ferme pour mieux s'ouvrir... ailleurs. Ce furent des mo-ments où la vertu s'est manifestée dans toute sa splendeur. La vertu, au sens que lui donnent les auteurs grecs anciens, c'est-à-dire, la qualité de ce qui est parfait. Au-delà des fleurs, ce qui importe ici à relever, c'est la mé-thode. Et cette méthode a consisté à célébrer la vertu ; à confier des tâches et des activités en les assortissant d'une exigence de résultat ; à prendre des hommes et leur donner confiance en eux-mêmes en leur faisant confiance. Au MEF et en une di-zaine d'années, les directeurs généraux ont presque tous tra-versé l'épreuve de la refondation, l'épreuve de Prométhée, avec constance et assiduité aux postes. Ceci, parce que le chef d'or-chestre du ministère l'a voulu ainsi. Ceci parce que ce chef et son orchestre développent, au plus haut point, l'éthique de service public performant qui est leur raison d'être, la raison d'être de tout aspirant à la dignité d'homme d'Etat. Salut l'artiste !

Par Nicaise Médé, Pierrot Sègo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Nicaise Médé, Pierrot Sègo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie (essai)

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Le sacre de la vertu

Nicaise Médé, Pierrot Sègo

Paru le 02/07/2026

646 pages

Editions L'Harmattan

55,00 €

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