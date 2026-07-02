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#Imaginaire

A travers les songes de Lovecraft

Salah Tengour

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A Thassil, cité de granit, un jeune homme chante sa ville natale et sa rencontre avec Randolph Carter, un voyageur venu du pays de l'Eveil. Plus loin, une ville maritime abrite des habitants aussi repoussants qu'énigmatiques, aux regards vides, échos d'un cauchemar ancien. Enfin, du haut de la terrasse de son palais, un roi voit le réel se fissurer : asile ou royaume ? Trois villes, trois récits, trois seuils où Lovecraft apparaît en filigrane. Ce livre n'est pas un recueil sur ses cauchemars, mais une traversée poétique de ses songes. Ouvrez-le : il ne vous racontera ni la peur ni l'angoisse, il vous invitera à les rêver.

Par Salah Tengour
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Salah Tengour

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Terreur

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A travers les songes de Lovecraft

Salah Tengour

Paru le 02/07/2026

292 pages

Editions L'Harmattan

22,50 €

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Scannez le code barre 9782336621340
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