Cet ouvrage richement illustré a été conçu dans le but d'aider votre enfant à découvrir les bébés animaux. Chaque double page est agrémentée de photos qui lui apprendront quantité de choses sur leurs habitudes et leur habitat. Les tout-petits auront beaucoup de plaisir à reconnaître les animaux et à les appeler par leur nom. Les photographies, tout en douceur, toucheront le coeur de votre bambin. Les onglets en couleur lui permettront d'aller tout de suite à la page de l'animal recherché. En résumé, c'est l'outil idéal pour familiariser votre enfant avec le monde fascinant des animaux.