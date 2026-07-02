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Politologie de la chute des Frères musulmans au Soudan

Pierre Marie Takamté

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Le Soudan contemporain a connu depuis son indépendance plusieurs coups d'Etat et gouvernements militaires de transition. Sa population, religieusement diversifiée, est constituée de chrétiens, d'animistes et d'une majorité de musulmans dominant le pouvoir politique et économique. Depuis sa souveraineté, aucun chef d'Etat n'a tenu longtemps, hormis le maréchal Omar el-Béchir, un Frère musulman qui régna trente ans (1989-2019). Quels sont les secrets de cette longévité au pouvoir et les causes réelles et fondamentales de sa chute ? Cet ouvrage met en exergue un système de gouvernance par camouflage, oscillant entre charia islamique, guerres civiles et démocratie. Après une analyse poussée de l'ascension au pouvoir des Frères musulmans avec le coup d'Etat sans effusion de sang d'el-Béchir puis de l'évolution économique du Soudan sous leur règne, il dresse la politologie des causes réelles de la chute d'el-Béchir puis celle de la révolution et des péripéties de la transition après sa destitution.

Par Pierre Marie Takamté
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Pierre Marie Takamté

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

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Politologie de la chute des Frères musulmans au Soudan

Pierre Marie Takamté

Paru le 02/07/2026

188 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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