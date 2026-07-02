De l’ouvrage de dames au travail des femmes

Abordons un sujet du quotidien que nous connaissons bien : le travail. Les rencontres de Mix-Cité 45 se penchent exclusivement sur les femmes au travail. Si dans le monde 54 % des femmes exercent une activité professionnelle, en France elles sont 84, 2 % depuis 2022. Nous verrons où en est la féminisation des métiers ? Qui sont ces femmes très actives mais dénommées "sans profession" ? Que font les dentellières dans le théâtre de Caroline Quiela N'Guyen, " Lacrima ", dans " L'atelier de Marie-Claire " de Marguerite Audoux, et dans les mythes gréco-romains ? Nous nous penchons sur les femmes " au service de " dans les ouvrages de : Alice Rivaz, Zineb Mekouar, Caroline Dawson. L'icône emblématique de patronne, dans l'héroïne de Margaret Mitchell, voisine avec les bâtisseuses de la lecture et la poètesse Maria Polydouri. Nous terminons nos réflexions en explorant les luttes des femmes pour travailler, en France, en forêt équatoriale, au Japon ou encore en Tanzanie. Un moyen agréable d'aborder l'évolution des moeurs et des luttes pour l'égalité.