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Protection de l'enfance et justice des mineurs

Damien Mulliez

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Depuis 1986, le dispositif législatif de protection de l'enfance n'a cessé d'être amélioré et affiné. La répartition des compétences entre le département et l'autorité judiciaire est claire. Les droits des familles et des enfants font l'objet de nombreuses dispositions. Pourtant le système de protection de l'enfance est remis en cause et les pratiques professionnelles violemment critiquées. Dans le même temps, alors que le code de justice pénale des mineurs est encore récent, de nouvelles velléités de réformes se manifestent. Notre législation est-elle trop ambitieuse ? Les professionnels de l'enfance ont-ils un rapport à la loi difficile ? Les atteintes aux droits dénoncées sont-elles une réalité ? Existe-t-il des pistes nouvelles à explorer pour enrichir les débats ?

Par Damien Mulliez
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Damien Mulliez

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droits de l'enfant

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Protection de l'enfance et justice des mineurs

Damien Mulliez

Paru le 02/07/2026

240 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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