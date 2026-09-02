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#Album jeunesse

Mon grand imagier sonore

Kiko

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Avec ce livre incontournable, Milan propose aux enfants bien plus qu'un imagier ! Au fil des pages et des univers, c'est une véritable petite encyclopédie sonore, composée de plus de cent mots à nommer et de sons à écouter, qui leur permettra de découvrir le monde qui les entoure. Un imagier encyclopédique Voici un livre sonore complet qui ravira tous les petits curieux ! Cet imagier grand format, conçu comme une encyclopédie des sons, parcourt les principales thématiques proches du quotidien de l'enfant : les animaux, les véhicules, les instruments, les objets de la maison... Dans ce nouvel imagier sonore grand format, l'enfant s'émerveillera à écouter plus de cent sons reflétant l'environnement sonore associé à son quotidien. Une fabrication adaptée aux tout-petits Le grand format cartonné et le boîtier doté de vingt puces sonores faciles à déclencher permettent à l'enfant une écoute et une lecture en toute autonomie. Succès garanti à partir de 9 mois. Cerise sur le gâteau, le livre est équipé de piles longue durée ! - Le Progrès

Par Kiko
Chez Editions Milan

|

Auteur

Kiko

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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Mon grand imagier sonore

Kiko

Paru le 02/09/2026

24 pages

Editions Milan

20,90 €

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Scannez le code barre 9782408068073
9782408068073
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