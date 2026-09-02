Mon grand imagier sonore

Avec ce livre incontournable, Milan propose aux enfants bien plus qu'un imagier ! Au fil des pages et des univers, c'est une véritable petite encyclopédie sonore, composée de plus de cent mots à nommer et de sons à écouter, qui leur permettra de découvrir le monde qui les entoure. Un imagier encyclopédique Voici un livre sonore complet qui ravira tous les petits curieux ! Cet imagier grand format, conçu comme une encyclopédie des sons, parcourt les principales thématiques proches du quotidien de l'enfant : les animaux, les véhicules, les instruments, les objets de la maison... Dans ce nouvel imagier sonore grand format, l'enfant s'émerveillera à écouter plus de cent sons reflétant l'environnement sonore associé à son quotidien. Une fabrication adaptée aux tout-petits Le grand format cartonné et le boîtier doté de vingt puces sonores faciles à déclencher permettent à l'enfant une écoute et une lecture en toute autonomie. Succès garanti à partir de 9 mois. Cerise sur le gâteau, le livre est équipé de piles longue durée ! - Le Progrès