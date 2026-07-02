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Prévention et sécurité routières dans la lutte contre Boko Haram

Léonard Messé

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La "prévention et sécurité routières" (PSR) du ministère des Transports du Cameroun n'est pas intuitivement associée à la lutte contre le terrorisme. Cette entité constitue néanmoins l'une des réponses contre-insurrectionnelles du gouvernement dans sa riposte contre Boko Haram. La question centrale de cette étude est de comprendre comment la PSR a transcendé son mandat initial pour devenir un acteur essentiel dans cette urgence sécuritaire. L'auteur évalue la contribution de ces actions à la réduction de la liberté de mouvement et des capacités opérationnelles de Boko Haram sur les axes routiers principaux des zones étudiées. Il analyse l'impact de la collaboration entre les acteurs de la PSR, les forces de défense et de sécurité, l'administration civile et les communautés locales (comités de vigilance) sur l'efficacité de ces mesures. En identifiant les défis majeurs rencontrés sur le terrain, il propose des pistes d'amélioration pour optimiser son efficacité.

Par Léonard Messé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Léonard Messé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Généralités

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Prévention et sécurité routières dans la lutte contre Boko Haram

Léonard Messé

Paru le 02/07/2026

178 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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Scannez le code barre 9782336614571
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