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#Roman jeunesse

Le secret de Saxo

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

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Maxine, 7 ans, Tiago, 8 ans, et Hana, 10 ans, sont amis et voisins : ils habitent tous les trois dans la même résidence des années 1950, une cité idéale où ils peuvent circuler en toute tranquillité avec leurs trois chiens, Jasper, Sulky et Reblochon. Un jour, ils apprennent que Saxo, un chien de leur résidence, ne vient plus jouer au parc canin depuis un petit moment ! Toute la bande décide d'enquêter... Le Ouaf-Club, une bande qui a du flair pour mener l'enquête Un gentil molosse, une petite futée, un gourmand invétéré... Ces trois héros à quatre pattes, attachants et dégourdis, entraînent leurs maîtres dans la résolution de mystères du quotidien grâce à un savant mélange d'amitié, de goût pour l'entraide et... de hasards heureux, que seuls des chiens peuvent provoquer ! Un roman pour partager sa lecture et valoriser le plaisir de lire Les "Roman Milan 6+" , de tout premiers romans pour prendre goût à la lecture ! Avec, en bonus, deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire, en famille ou entre copains.

Par Elizabeth Barféty, Hélène Canac
Chez Editions Milan

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Auteur

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le secret de Saxo

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

Paru le 02/09/2026

48 pages

Editions Milan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782408064181
9782408064181
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