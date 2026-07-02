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Sociologie de l’Etat congolais

José-Adolphe Voto

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Ce livre explore la profondeur d'un paradoxe : celui d'un Etat né dans la violence, nourri par le pillage, mais toujours porté par la résilience d'un peuple qui a foi en son avenir. De la traite négrière aux guerres contemporaines, du caoutchouc de Léopold II au coltan des multinationales, le Congo traverse l'histoire mondiale comme un miroir des déséquilibres du pouvoir et des contradictions de la modernité. Trois dynamiques sont mises en évidence : la violence comme mode de fondation et d'entretien du pouvoir ; le pillage comme logique économique et morale de la domination ; la résilience comme forme congolaise de survie, de création et d'espérance. A la croisée de la sociologie, de l'histoire et du témoignage journalistique, José-Adolphe Voto offre un regard neuf sur le Congo et, au-delà, sur la condition politique de l'Afrique postcoloniale. Il interroge le sens du pouvoir dans un pays qui a tout subi, mais qui refuse obstinément de mourir. L'auteur propose une sociologie du pouvoir à travers les comportements, les imaginaires et les blessures collectives. Il étudie l'Etat non comme une machine administrative, mais comme une expérience humaine, un climat moral, une mémoire partagée.

Par José-Adolphe Voto
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

José-Adolphe Voto

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie politique

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Sociologie de l’Etat congolais

José-Adolphe Voto

Paru le 02/07/2026

236 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

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