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Des émotions plein le ventre

Maria Höck, Inge Daniels

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Les animaux de la forêt ressentent toutes sortes d'émotions, de la joie à la colère. Les enfants peuvent aider à identifier les émotions des animaux et à trouver les jetons correspondants. Qui est en colère ? Il suffit d'insérer le jetoncorrespondant dans le haut du livre et de le regarder atterrir dans le ventre de l'animal. Cela aide les enfants à apprendre à nommer et comprendre les émotions de manière ludique. Chaque double page contient également des conseils destinés aux parents.

Par Maria Höck, Inge Daniels
Chez Ravensburger

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Auteur

Maria Höck, Inge Daniels

Editeur

Ravensburger

Genre

Livres rabats, tirettes

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Des émotions plein le ventre

Maria Höck, Inge Daniels

Paru le 13/08/2026

16 pages

Ravensburger

12,99 €

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Scannez le code barre 9783380990796
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