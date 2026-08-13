Des émotions plein le ventre

Les animaux de la forêt ressentent toutes sortes d'émotions, de la joie à la colère. Les enfants peuvent aider à identifier les émotions des animaux et à trouver les jetons correspondants. Qui est en colère ? Il suffit d'insérer le jetoncorrespondant dans le haut du livre et de le regarder atterrir dans le ventre de l'animal. Cela aide les enfants à apprendre à nommer et comprendre les émotions de manière ludique. Chaque double page contient également des conseils destinés aux parents.