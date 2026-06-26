Les pires défauts de l'administration française

Né du constat d'une dérive administrative devenue sclérosante, cet essai dénonce un système frôlant parfois l'absurde et la paralysie. Véritable legs testamentaire, il révèle les rouages d'une machine qui, par sa perte de sens, participe au déclin français. Cette plongée dans les tares systémiques du pays se veut un acte de salubrité publique. En partageant ce regard porté de l'intérieur, l'ouvrage aspire à susciter une prise de conscience collective face à une folie bureaucratique désormais inhibante.