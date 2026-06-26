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#Roman francophone

Les pires défauts de l'administration française

Le Lys bleu

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Né du constat d'une dérive administrative devenue sclérosante, cet essai dénonce un système frôlant parfois l'absurde et la paralysie. Véritable legs testamentaire, il révèle les rouages d'une machine qui, par sa perte de sens, participe au déclin français. Cette plongée dans les tares systémiques du pays se veut un acte de salubrité publique. En partageant ce regard porté de l'intérieur, l'ouvrage aspire à susciter une prise de conscience collective face à une folie bureaucratique désormais inhibante.

Par Le Lys bleu
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Le Lys bleu

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Les pires défauts de l'administration française

Le Lys bleu

Paru le 26/06/2026

136 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

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Scannez le code barre 9791044041814
9791044041814
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