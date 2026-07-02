De la science au développement local

Et ouvrage autobiographique retrace un itinéraire singulier, né d'un rêve d'adolescent patiemment nourri pendant plus d'une décennie : embrasser une carrière scientifique. Au terme d'un parcours jalonné d'épreuves et de persévérance, ce rêve finit par se réaliser. Mais, contre toute attente, une nouvelle vocation s'imposa progressivement : celle de l'administration territoriale. De la science à la gestion publique, le rêve migra - non par renoncement - mais par élargissement d'horizon. Cette transition révéla à l'auteur un univers passionnant : celui de l'administration locale, dans ses différentes composantes (régions, préfectures, sous-préfectures, communes urbaines et communautés rurales de développement). Science et Administration cessèrent alors d'être deux voies parallèles pour devenir complémentaires. De cette double expérience naquit une plus-value au service de l'Etat : celle d'un médecin vétérinaire et administrateur civil, mettant son expertise scientifique au service de la santé animale et son engagement administratif au service du développement local. Un témoignage inspirant sur la vocation, l'engagement et la construction d'un parcours au croisement du savoir et de l'action publique.