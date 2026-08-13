Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts

Le destin de deux femmes présentes au coeur du pouvoir dans des moments dramatiques. Février 2022 : Philippine est conseillère à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron. Comme c'est une femme, elle est tenue pour quantité négligeable. Elle va vivre heure par heure l'attaque de la Russie sur l'Ukraine et décrire l'atmosphère qui règne alors à l'Elysée, entre espoir, tâtonnement, et désarroi. Mai-Juin 1940 : Hélène de Portes est la maîtresse du Président du Conseil Paul Reynaud, et jouit d'une grande influence auprès de lui, ce qui lui vaut l'hostilité du personnel politique. Elle va vivre elle aussi heure par heure l'attaque éclair de l'armée allemande, que personne n'avais anticipée, et la déroute qui s'en suit. Ces deux femmes sont liées par un destin voisin, et par une histoire familiale.