Ma vie couchée

Dans un appartement en désordre, une jeune femme en dépression manque de se noyer dans sa baignoire - accident ou geste désespéré ? Voyant ce spectacle, son canapé décide de prendre les choses en main et se proclame coach de vie. Car, il se trouve que ce canapé a la solution clé en main : un guide qu'il a lui-même rédigé et où il explique pas à pas comment remettre sa vie sur les rails du bonheur. Une première BD qui parodie avec justesse et humour la culture du développement personnel !