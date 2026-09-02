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#Bande dessinée

Ma vie couchée

Kalina Muhova

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Dans un appartement en désordre, une jeune femme en dépression manque de se noyer dans sa baignoire - accident ou geste désespéré ? Voyant ce spectacle, son canapé décide de prendre les choses en main et se proclame coach de vie. Car, il se trouve que ce canapé a la solution clé en main : un guide qu'il a lui-même rédigé et où il explique pas à pas comment remettre sa vie sur les rails du bonheur. Une première BD qui parodie avec justesse et humour la culture du développement personnel !

Par Kalina Muhova
Chez Cambourakis

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Auteur

Kalina Muhova

Editeur

Cambourakis

Genre

Indépendants

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Ma vie couchée

Kalina Muhova trad. Géraldine Chognard

Paru le 02/09/2026

88 pages

Cambourakis

18,00 €

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