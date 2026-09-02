Dans le village sicilien de Mineo, une famille vit au rythme des saisons agricoles, des commandes (rares) de costumes neufs et de la fête annuelle en l'honneur de sainte Agrippine. Les ruelles escarpées, les champs de blé et la maison au toit en treillage de cannes accueillent ces existences rudes et ordinaires de l'Italie rurale d'après-guerre. Les voix de don Pietro, de sa soeur Pina et de son fils Peppi se succèdent pour tisser un récit aux accents autobiographiques où se croisent l'attachement à la terre et l'espoir, souvent reporté sur la génération suivante, d'une sortie de la pauvreté. Paru en Italie en 1954, Le Tailleur de la grand-rue est le premier roman de Bonaviri, dans lequel il rend hommage à son père, tailleur et poète.