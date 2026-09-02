La Violence de l'échec

Sous la pression économique constante, Athènes n'en finit pas de se transformer. Toutes les strates de la société sont impactées, y compris l'université qui est en ébullition. Une réforme du lycée visant à orienter les jeunes vers les besoins économiques des investisseurs étrangers risque de reléguer les sciences humaines à des parcours de seconde zone. Certains s'en réjouissent pendant que d'autres s'opposent à ce démantèlement en règle de la transmission du savoir. Mais lorsqu'un professeur d'économie est assassiné en plein coeur de l'université, les choses prennent une tout autre tournure et le nouveau directeur de la Sûreté en la personne de Kostas Charitos est saisi de l'enquête. Simple vengeance d'un étudiant recalé ? Un communiqué revendicatif semble dévoiler des motivations bien plus sombres. Le début pour Charitos et son équipe d'une course contre la montre pour retrouver des meurtriers qui n'en sont qu'à leur coup d'essai.