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Virginia dans les tours

Thomas Binggeli

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Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l'entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d'oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux. Quand l'ascenseur s'immobilise, ses doigts deviennent ciseaux pour réinventer ce visage qui lui glisse entre les mains. Ensemble, ils arpentent les couloirs interminables pour soigner les corps délaissés par le système. Dans leur sillage, les rumeurs se propagent, tandis que leur tendresse mutuelle transforme la désolation en une danse flamboyante. Mais un jour le jeune homme décide de partir.

Par Thomas Binggeli
Chez La Veilleuse Editions

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Auteur

Thomas Binggeli

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature française

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Virginia dans les tours

Thomas Binggeli

Paru le 13/08/2026

137 pages

La Veilleuse Editions

17,00 €

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