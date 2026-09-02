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Chrysalismes

Corre nina Le, Nina Le Corre

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Dans une ville où il ne fait ni vraiment jour, ni vraiment nuit, huit personnages se rapprochent : au bord d'une étendue d'eau polluée, en manifestation, ou dans une pizzeria proposant à qui le souhaite de lire son avenir dans les taches de graisse des boîtes à pizza. Chacun, chacune, n'a qu'une seule obsession : la fin du monde. Puisque même pour une Allison qui sent bon la vanille et l'optimisme, il ne fait pas de doute que tous les signaux sont au rouge. Les pluies acides ont remplacé les étoiles ; les oiseaux, les petits chats et même les rats ont disparu. Mais l'apocalypse ne doit pas forcément être inconfortable - et, surtout, solitaire... Avec un humour corrosif, Nina Le Corre compose une première bande dessinée virtuose, aux couleurs douces-amères à l'image de sa plume radioactive. Par petites touches, elle dessine le portrait juste et sensible de toute une génération et de ses angoisses face à la crise écologique.

Par Corre nina Le, Nina Le Corre
Chez Cambourakis

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Auteur

Corre nina Le, Nina Le Corre

Editeur

Cambourakis

Genre

Divers

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Chrysalismes

Corre nina Le, Nina Le Corre

Paru le 02/09/2026

200 pages

Cambourakis

24,00 €

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Scannez le code barre 9782386691843
9782386691843
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