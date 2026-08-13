Les 365 meilleurs footballeurs de l'histoire est une véritable bible consacrée au football. Cet ouvrage exceptionnel réunit 365 portraits complets, des pionniers du football professionnel aux stars contemporaines. Qui est le plus grand joueur de tous les temps ? Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Alfredo Di Stéfano ? Et qu'en est-il de Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Nazário ou Kylian Mbappé ? Chaque joueur fait l'objet d'une fiche détaillée comprenant ses principales données biographiques, une analyse approfondie de son style de jeu, le parcours complet en club et en sélection, ses buts les plus marquants et ses statistiques et son palmarès collectif et individuel. L'ouvrage propose également une synthèse captivante de l'histoire du football : de ses origines sur les terrains anglais à son statut de phénomène mondial, en passant par les grandes évolutions des règles (hors-jeu, penalty, VAR...).