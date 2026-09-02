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You Are So Cute Tome 7

Akari Hatta

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DERNIER TOME Pendant leur voyage en amoureux, Sudaka et Nana ont franchi une étape vers l'âge adulte (? ! ) et depuis, leur amour ne fait que grandir ! De son côté, Kida, qui s'était excusé auprès de Nana pour son comportement à l'époque du collège, semble avoir pris une décision importante... Alors que leurs sentiments s'entremêlent, les membres de la joyeuse bande se retrouvent pour le dernier grand événement de leur première année de lycée : un tournoi de balle aux prisonniers ! You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur !

Par Akari Hatta
Chez Akata

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Auteur

Akari Hatta

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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You Are So Cute Tome 7

Akari Hatta trad. Jocelin Meunier, Motoki Noguchi

Paru le 02/09/2026

207 pages

Akata

7,50 €

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