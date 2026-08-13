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#Roman francophone

Qingshi

Margherita Sportelli, Yulong Lli

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Ce livre, présenté dans un coffret élégant, invite à s'immerger dans le monde romantique de la poésie d'amour chinoise, un univers où les mots et les images dialoguent en harmonie. Des origines anciennes du Shijing, les Classique des vers de la dynastie Zhou, en passant par l'époque Song, jusqu'aux voix féminines contemporaines, le volume se développe comme un parcours poétique à travers le temps. Divisé en neuf sections, l'ouvrage entrelace textes et illustrations suggestives qui accompagnent le lecteur dans une expérience sensorielle et contemplative, évoquant des paysages, des émotions et des visions. Un voyage qui restitue la délicatesse, la profondeur et la vitalité d'une tradition poétique millénaire.

Par Margherita Sportelli, Yulong Lli
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Margherita Sportelli, Yulong Lli

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Poésie

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Qingshi

Margherita Sportelli, Yulong Lli trad. Cécile Breffort

Paru le 03/09/2026

152 pages

Editions Nuinui

29,90 €

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Scannez le code barre 9782889757046
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