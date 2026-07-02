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Correspondance

Ambroise-Marie Carré, Marguerite Hoppenot

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Cette correspondance est la chronique d'une rencontre. Celle de deux êtres exceptionnels, assoiffés de sainteté, qui se sont vite sentis responsables l'un de l'autre. "Le recul du temps m'a prouvé que notre rencontre appartenait bien plus à Dieu qu'à nous-mêmes et qu'il en serait lui-même, selon ses voies, l'inspiration, l'évolution, la fin" , écrira Marguerite Hoppenot. Ainsi avaient-ils tous deux l'intuition que le Royaume de Dieu était lié à leur fidélité à vivre cette communion spirituelle. Le père Carré, lui, écrivait : "Cette présence de Dieu dans votre vie est, pour moi, une source permanente d'émerveillement et d'adoration" . En 1954, surpris par ce que Marguerite Hoppenot lui confie, il lui donne l'ordre d'écrire ce qu'elle lui partage. C'est donc au père Carré que nous devons son journal spirituel : Au creuset de l'absolu et La main de Dieu, publiés aux éditions du Cerf. Par sa présence, son soutien discret, constant et décisif, le père Carré a conforté Marguerite Hoppenot dans sa vocation évangélique d'amour et d'unité, de lumière et de vie. Il a déclaré en 1982, à Notre-Dame de Paris, que sa vocation, fondée dans le Christ, était "actuelle et universelle, qu'elle était de Dieu, pour l'Eglise et pour le monde" .

Par Ambroise-Marie Carré, Marguerite Hoppenot
Chez Cerf

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Auteur

Ambroise-Marie Carré, Marguerite Hoppenot

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

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Correspondance

Ambroise-Marie Carré, Marguerite Hoppenot

Paru le 02/07/2026

450 pages

Cerf

39,00 €

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