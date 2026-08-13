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Voici l'époux qui vient

Ysabel de Andia, Andia ysabel De

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L'objet de notre réflexion n'est pas la virginité comme telle, mais la virginité chrétienne , la virginité choisie pour le Christ et dans l'Eglise et plus particulièrement la virginité consacrée. Ecrire sur la virginité chrétienne, ce n'est pas seulement s'adresser à ceux ou celles qui sont vierges ou ont voulu le rester, c'est contempler le visage de Marie, la Vierge Mère, dont la virginité est inséparable de sa maternité, elle qui est mère du Christ et de toute l'humanité, et le visage du Christ, l'époux vierge des vierges. Le titre de ce livre : Voici l'Epoux qui vient. La virginité chrétienne met en relation les épousailles avec la virginité. La femme chrétienne garde sa virginité, à cause du Christ, comme avant ses épousailles avec un homme, dans le sacrement du mariage, et celle qui veut se donner au Christ garde sa virginité pour Lui : dans sa consécration au Christ, elle est l'épouse du Christ, Sponsa Christi.

Par Ysabel de Andia, Andia ysabel De
Chez Parole et silence

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Auteur

Ysabel de Andia, Andia ysabel De

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie de l'Eglise

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Voici l'époux qui vient

Ysabel de Andia, Andia ysabel De

Paru le 24/09/2026

200 pages

Parole et silence

18,00 €

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